Москвичка лишилась 1,7 млн рублей после того, как попыталась купить авто в "Тиндере"

45-летняя жительница Москвы стала жертвой мошенников и осталась без 1,7 миллиона рублей после того, как решила приобрести автомобиль у человека, с которым познакомилась в приложении для знакомств Tinder. Подробности истории рассказывает SHOT.

Пострадавшая оказалась сотрудницей Российского государственного социального университета. В "Тиндере" она познакомилась с молодым человеком, с которым позднее начала активно общаться. Спустя некоторое время он предложил ей приобрести автомобиль "Лексус" 2021 года выпуска за 1 миллион 600 тысяч рублей. Правда, происходило это на торгах, сначала нужно было перечислить 10% от цены, позднее — ещё 70%, а также 200 тысяч рублей на взятку, чтобы наверняка желанный железный конь достался именно ей.

При этом машина к пострадавшей так и не двигалась, однако и тут "возлюбленный" сумел убедить её перевести 1,2 миллиона рублей с условием, что тогда "лексус" точно попадёт к ней. Деньги женщина передала некоей девушке, которая мгновенно исчезла сразу же после того, как получила необходимую сумму. Примерно то же самое произошло и с возлюбленным, который перестал выходить на связь. В итоге женщина была вынуждена обратиться в полицию.