На Ямале ребёнок, случайно потерянный отцом, провёл несколько часов на 40-градусном морозе

На Ямале в тундре нашли 12-летнего мальчика, которого случайно потерял отец. Как сообщает "Север-Пресс", школьнику пришлось провести несколько часов почти на 40-градусном морозе, прежде чем его заметили спасатели.

По данным издания, мужчина с сыном-подростком ехали по территории Тазовского района, и сани, в которых находился мальчик, в какой-то момент отцепились. При этом горе-отец ничего подозрительного не заметил и спокойно уехал домой. Сани с ребёнком посреди заснеженной дороги случайно обнаружила бригада "Ямалспаса", в тот момент направлявшаяся на помощь мужчине, у которого сломался снегоход.

В итоге спасатели отогрели подростка в машине, а спустя некоторое время за ним приехал отец. К счастью, сейчас с мальчиком всё в порядке.