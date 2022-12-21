Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 декабря, 11:51

На Ямале ребёнок, случайно потерянный отцом, провёл несколько часов на 40-градусном морозе

<p>Отец, потерявший ребёнка в сорокаградусный мороз. Обложка © ГКУ "Ямалспас"</p>

Отец, потерявший ребёнка в сорокаградусный мороз. Обложка © ГКУ "Ямалспас"

На Ямале в тундре нашли 12-летнего мальчика, которого случайно потерял отец. Как сообщает "Север-Пресс", школьнику пришлось провести несколько часов почти на 40-градусном морозе, прежде чем его заметили спасатели.

По данным издания, мужчина с сыном-подростком ехали по территории Тазовского района, и сани, в которых находился мальчик, в какой-то момент отцепились. При этом горе-отец ничего подозрительного не заметил и спокойно уехал домой. Сани с ребёнком посреди заснеженной дороги случайно обнаружила бригада "Ямалспаса", в тот момент направлявшаяся на помощь мужчине, у которого сломался снегоход.

В итоге спасатели отогрели подростка в машине, а спустя некоторое время за ним приехал отец. К счастью, сейчас с мальчиком всё в порядке.

Под Волгоградом подросток заблудился в тумане по пути домой и замёрз насмерть

Под Волгоградом подросток заблудился в тумане по пути домой и замёрз насмерть

Ранее Лайф писал, что в Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз девочку без колготок и шапки. Челябинец рассказал полицейским, что гулял с детьми подруги, которая в этот момент спала дома.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров