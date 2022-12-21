Путин дал старт поставкам газа с Ковыктинского месторождения по "Силе Сибири"

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения и участка Ковыкта – Чаянда газопровода "Сила Сибири". Глава государства подчеркнул, что это месторождение обеспечит надёжное снабжение газом как российские предприятия, так и зарубежных партнёров.

"Запуск такого комплекса обеспечит надёжное снабжение газом и продуктами его переработки как российские предприятия, так и наших зарубежных партнёров. Даст серьёзный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России. Позволит создать новые, высокопроизводительные рабочие места", — отметил Путин.

Ковыктинское месторождение в Иркутской области — это крупнейшее по запасам газа месторождение на востоке России, относится к категории уникальных. Извлекаемые запасы газа по проекту — 1,8 триллиона кубометров, газового конденсата — 65,7 миллиона тонн. Является базовым месторождением для формируемого "Газпромом" Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири", наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии.

"Сила Сибири" — это крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, топливо из Иркутского и Якутского центров газодобычи поступает российским потребителям в восточных регионах страны и на экспорт в Китай. Трасса газопровода проходит по территориям трёх регионов РФ — Иркутской области, Якутии и Амурской области.