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21 декабря, 11:34

Власти Новой Каховки готовятся к встрече Нового года, несмотря на обстрелы

Власти города Новая Каховка в Херсонской области готовятся к встрече Нового года и Деда Мороза, несмотря на обстрелы со стороны украинских военных. Об этом в беседе с Ura.ru заявил заместитель главы местной администрации Руслан Агаев. По его словам, город продолжают украшать к празднику.

Он добавил, что однажды снаряд ВСУ попал в склады коммунальных предприятий, где хранилась городская ёлка. При этом руководство быстро нашло замену повреждённой новогодней красавице.

"Мы смогли найти замену ёлке и продолжить приготовления к встрече Нового года. Всё для того, чтобы создать новогоднее настроение для тех деток, кто остался в городе. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы люди, которые живут в городе, были окружены заботой и теплом", — подчеркнул Агаев.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Никита Осипов

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