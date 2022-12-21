Власти Новой Каховки готовятся к встрече Нового года, несмотря на обстрелы

Власти города Новая Каховка в Херсонской области готовятся к встрече Нового года и Деда Мороза, несмотря на обстрелы со стороны украинских военных. Об этом в беседе с Ura.ru заявил заместитель главы местной администрации Руслан Агаев. По его словам, город продолжают украшать к празднику.

Он добавил, что однажды снаряд ВСУ попал в склады коммунальных предприятий, где хранилась городская ёлка. При этом руководство быстро нашло замену повреждённой новогодней красавице.

"Мы смогли найти замену ёлке и продолжить приготовления к встрече Нового года. Всё для того, чтобы создать новогоднее настроение для тех деток, кто остался в городе. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы люди, которые живут в городе, были окружены заботой и теплом", — подчеркнул Агаев.