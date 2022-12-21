Пластический хирург объяснила, почему возникает лопоухость и как её исправить

Чаще всего лопоухость — это наследственная проблема, врождённое разрастание хряща ушной раковины или нарушение угла, под которым прикрепляется хрящ. Об этом Лайфу рассказала врач – травматолог-ортопед, врач – пластический хирург "СМ-Клиники", д.м.н. Наталья Шихалева. Она перечислила основные причины развития лопоухости.

По словам специалиста, в норме ушная раковина располагается под углом 20–30 градусов к черепу. Расстояние от края уха (задней части завитка до головы) составляет обычно 2–2,5 сантиметра.

"Эта аномалия обычно не имеет развития, то есть с возрастом угол отстояния ушной раковины от черепа практически не меняется. Если у ребёнка ушная раковина располагается под углом больше 35 градусов, то, возможно, лопоухость есть. Для точной диагностики патологии необходимо обратиться к врачу", — отметила эксперт.

Она рассказала, что среди основных причин развития лопоухости выделяют недоразвитие противозавитка. При полном недоразвитии ухо может отстоять от головы практически на 90 градусов, особенно сверху. Также это основная причина асимметрии ушных раковин.

Кроме того, лопоухость развивается из-за увеличения высоты чаши, то есть ушной раковины. При этом всё ухо отгибается от головы в разной степени. Также это происходит при сочетании увеличения высоты чаши и недоразвития противозавитка.