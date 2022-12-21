Назван индекс оливье для жителей ЛНР

Кастрюля оливье обойдётся жителям Луганской Народной Республики в 666 рублей. Индекс популярного новогоднего салата подсчитал военный корреспондент Ura.ru Николай Кислов.

Военный корреспондент выяснил, во сколько жителям ЛНР обойдётся большой тазик оливье. Видео © Telegram / Ura.ru

Редакция агентства сравнила стоимость продуктов в ЛНР и их среднюю цену по данным Росстата. Так, картофель в республике можно купить за почти 47 рублей, а в других российских регионах он стоит практически 49 рублей. Немного другая ситуация с горошком: в ЛНР он стоит дороже (93 рубля), когда средняя цена — 92,2 рубля. То же самое и с огурцами: в Луганске их можно приобрести за 185 рублей, а в других городах — за 154 рубля.

Цена колбасы в республике гораздо ниже средней стоимости: 154,64 рубля против 359,1 рубля. Яйца же журналист взял почти за 73 рубля, когда, по данным Росстата, их можно купить за 79,48 рубля. Майонез в ЛНР стоит 105,69 рубля, при этом в других российских магазинах на ценнике этого продукта указано 111,5 рубля. В целом средняя стоимость праздничного блюда, по информации ведомства, может достигать 844,98 рубля.

"Кастрюля получилась, мягко говоря, немаленькая. На все ингредиенты я потратил 666 рублей. Съесть оливьешечку под Новый год — бесценно", — подчеркнул Кислов, приготовив салат.