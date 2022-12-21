Киев признал, что за кибератакой на RuTube 9 Мая стоят украинские хакеры
Украинский министр Фёдоров признал, что за кибератакой на RuTube 9 Мая стоят хакеры из Незалежной
За мощной кибератакой на российский видеохостинг RuTube 9 Мая стоит украинская группа хакеров "IT-армия", это признал министр цифровой трансформации Незалежной Михаил Фёдоров в беседе с Bloomberg.
"IT-армия" даже смогла хакнуть пропуски сотрудников RuTube так, что они не могли зайти в здание компании", — заявил Фёдоров.
По его словам, хакеры пытаются совершать кибератаки на российские сервисы с февраля, а атака на RuTube была намеренно запланирована именно на День Победы.
Напомним, российский видеохостинг Rutube 9 Мая подвергся мощной хакерской атаке. Сервис восстановил работу к 11 мая. К ликвидации последствий хакерской атаки были привлечены специалисты одной из лучших отечественных компаний в области кибербезопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center).
Shutterstock