Хирург перечислил операции, которые помогают 69-летней жене Макрона выглядеть не по годам

Первая леди Франции Брижит Макрон, которой в апреле исполнится 70 лет, прибегала к целому ряду пластических операций, которые помогают ей выглядеть значительно моложе. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился пластический хирург Александр Вдовин.

"Первое, что бросается в глаза специалисту, это, безусловно, форма носа супруги французского президента: она выглядит неестественной. И если обратиться к очень ранним фотографиям первой леди, вывод напрашивается сам собой: Брижит очень много лет назад прибегала к ринопластике — форма носа и его кончик изменились достаточно сильно. В те годы операция по коррекции носа проводилась по иным стандартам, чем это происходит сегодня", — отметил Вдовин.

При этом он не считает ринопластику неудачной, ведь проводилась она совсем по иным стандартам, хоть и даёт не совсем естественный эффект преображения. Хотя сегодня специалисты стараются проводить вмешательства так, чтобы впоследствии они не были заметны.

"Второе, что очевидно, — у Брижит мелкоморщинистый тип старения. Он характерен в большей степени для европейцев. Характерной чертой данного типа старения является наличие сетки морщин, от которой очень сложно избавиться, при этом обвисание тканей при таком типе старения, в отличие от пастозного (деформационного), минимально. Поэтому очень сложно понять, прибегала ли первая леди Франции к подтяжке лица или нет. Скорей всего, да, так как в 69 лет сложно сохранить такой подтянутый овал лица", — добавил специалист.

По словам Вдовина, для борьбы с морщинами в таком возрасте необходимы аппаратные процедуры, направленные в том числе на уплотнение кожного лоскута. К таковым относятся лазерные шлифовки кожи, микроигольчатый лифтинг и инъекционные методики, направленные на глубокое увлажнение кожи. По мнению врача, первая леди Франции периодически прибегает к подобным процедурам. Также специалист предполагает, что Брижит Макрон делала деликатную коррекцию скуловой области филерами на основе гиалуроновой кислоты.

"Скорей всего, имела место верхняя блефаропластика или эндоскопический лифтинг лба, так как нет нависания верхнего века, при этом просматриваются морщинки в периорбитальной области и не очень глубокие морщины в области лба. Можно предположить, что была проведена эндоскопия лба, а против мимики применялись инъекции ботулотоксина", — заметил Вдовин.

Пластический хирург Александр Вдовин. Фото предоставлено Лайфу

Обратил внимание хирург и на то, что супруга французского лидера любит носить мини и у неё не наблюдается нависания избытков кожи над коленями, что является типичной возрастной проблемой женщин. Вдовин уверен, что здесь не обошлось без вмешательства специалистов, которые проводили аппаратные процедуры, направленные на подтяжку кожи и её уплотнение, — лазерную шлифовку или фокусированный ультразвук.