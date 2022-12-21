Путин не будет звонить Макрону, чтобы поздравить его с 45-летием

Президент России Владимир Путин не планирует лично поздравлять французского коллегу Эмманюэля Макрона, которому 21 декабря исполняется 45 лет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, сегодня нет в планах президента телефонного разговора с Макроном", — заявил Песков.

При этом он обещал уточнить, будет ли глава государства направлять Макрону поздравительную телеграмму.