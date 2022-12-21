Путин не будет звонить Макрону, чтобы поздравить его с 45-летием
Президент России Владимир Путин не планирует лично поздравлять французского коллегу Эмманюэля Макрона, которому 21 декабря исполняется 45 лет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, сегодня нет в планах президента телефонного разговора с Макроном", — заявил Песков.
При этом он обещал уточнить, будет ли глава государства направлять Макрону поздравительную телеграмму.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, но после беседы с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и украинским лидером Владимиром Зеленским.
ТАСС / ZUMA