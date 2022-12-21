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21 декабря, 09:43

Путин не будет звонить Макрону, чтобы поздравить его с 45-летием

Президент России Владимир Путин не планирует лично поздравлять французского коллегу Эмманюэля Макрона, которому 21 декабря исполняется 45 лет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, сегодня нет в планах президента телефонного разговора с Макроном", — заявил Песков.

При этом он обещал уточнить, будет ли глава государства направлять Макрону поздравительную телеграмму.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, но после беседы с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и украинским лидером Владимиром Зеленским.

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ТАСС / ZUMA

Александр Юнашев

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