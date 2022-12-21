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21 декабря, 01:01

Макрон подтвердил позицию о необходимости гарантий безопасности для России

Президент Франции Эмманюэль Макрон ещё раз заявил о необходимости предоставления гарантий безопасности России после завершения боевых действий на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалам LCI и TF1.

"Наша роль — готовить мир, и, когда он наступит, потребуются переговоры. Необходимо, чтобы Россия была за столом переговоров как сторона конфликта, чтобы построить устойчивый мир", — сказал французский лидер.

Макрон также добавил, что люди, отказывающиеся готовиться и работать над этим, предлагают полномасштабную войну, которая затронет весь континент.

Макрон заявил, что намерен позвонить Путину

Макрон заявил, что намерен позвонить Путину

Напомним, что ранее Макрон призвал включить гарантии для России в будущую архитектуру безопасности Европы. Кроме того, он подчеркнул, что западным странам необходимо добиться равновесия в вопросе безопасности Европы и РФ после окончания украинского конфликта. После этого представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова французского лидера прекрасным посылом.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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