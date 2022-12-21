Макрон подтвердил позицию о необходимости гарантий безопасности для России

Президент Франции Эмманюэль Макрон ещё раз заявил о необходимости предоставления гарантий безопасности России после завершения боевых действий на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалам LCI и TF1.

"Наша роль — готовить мир, и, когда он наступит, потребуются переговоры. Необходимо, чтобы Россия была за столом переговоров как сторона конфликта, чтобы построить устойчивый мир", — сказал французский лидер.

Макрон также добавил, что люди, отказывающиеся готовиться и работать над этим, предлагают полномасштабную войну, которая затронет весь континент.