Луи ван Гал заявил о готовности возглавить сборную Португалии по футболу

Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал сообщил, что готов рассмотреть возможность назначения на пост наставника национальной команды Португалии, если ему поступит соответствующее предложение.

"Я снова на пенсии. Но если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю. Это всё, что я могу сказать", — приводит слова ван Гала Goal со ссылкой на 3FM.

Под руководством ван Гала сборная Нидерландов дошла до четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре, где уступила будущим победителям турнира — команде Аргентины. После мирового первенства ван Гал покинул свой пост. Новым главным тренером сборной Нидерландов стал Рональд Куман.