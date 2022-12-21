"Локомотив" отдал игрока в клуб из ОАЭ
Игрок "Локомотива" Едвай перешёл на правах аренды в клуб "Аль-Айн" из ОАЭ
Игрок московского футбольного клуба "Локомотив" Тин Едвай перешёл на правах аренды в "Аль-Айн" из ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожников.
Как указано на официальном сайте команды, аренда 27-летнего хорвата носит платный характер, рассчитана до 30 июня 2023 года и предусматривает право выкупа.
Едвай перешёл в "Локомотив" летом прошлого года из немецкого "Байера". С московским клубом футболист подписал контракт на четыре года. За железнодорожников защитник провёл 41 матч, в которых забил два мяча.
Ранее сообщалось, что президент футбольного клуба "Оренбург" Василий Еремякин подтвердил переход нападающего Владимира Сычевого в "Крылья Советов". По данным СМИ, за Сычевого "Крылья" предложили "Оренбургу" 100 миллионов рублей, а самому футболисту — контракт на 3,5 года, зарплату в четыре миллиона и подъёмные в 35 миллионов.