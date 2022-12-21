Футболистов Аргентины увезли с парада на вертолёте из-за миллионов людей на улицах

Игроков сборной Аргентины, вернувшихся на родину с победного чемпионата мира по футболу, пришлось эвакуировать с улиц Буэнос-Айреса на вертолётах. В столице южноамериканской страны миллионы граждан собрались, чтобы чествовать футболистов. Они заблокировали улицы и дороги.

Миллионы людей вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы встретить сборную Аргентины по футболу. Видео © Twitter / tancredipalmeri

Как сообщает телеканал TN, несколько вертолётов ожидали игроков национальной команды в парке Рока. Из-за рекордного числа людей, вышедших на улицы, автобус с игроками сборной Аргентины двигался очень медленно и никак не мог доехать до центра Буэнос-Айреса, где планировался чемпионский парад команды.

По данным СМИ, в Буэнос-Айресе и ближайших окрестностях приезда сборной ждали от трёх до четырёх миллионов человек. Они полностью парализовали дорожное движение. Власти по соображениям безопасности приняли решение посадить игроков на вертолёты и отменить торжественную часть.

"Тысяча извинений от имени всех игроков-чемпионов. Очень жаль", – написал глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа в "Твиттере".





