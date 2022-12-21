Футболистов Аргентины увезли с парада на вертолёте из-за миллионов людей на улицах
Игроков сборной Аргентины, вернувшихся на родину с победного чемпионата мира по футболу, пришлось эвакуировать с улиц Буэнос-Айреса на вертолётах. В столице южноамериканской страны миллионы граждан собрались, чтобы чествовать футболистов. Они заблокировали улицы и дороги.
Миллионы людей вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы встретить сборную Аргентины по футболу. Видео © Twitter / tancredipalmeri
Как сообщает телеканал TN, несколько вертолётов ожидали игроков национальной команды в парке Рока. Из-за рекордного числа людей, вышедших на улицы, автобус с игроками сборной Аргентины двигался очень медленно и никак не мог доехать до центра Буэнос-Айреса, где планировался чемпионский парад команды.
По данным СМИ, в Буэнос-Айресе и ближайших окрестностях приезда сборной ждали от трёх до четырёх миллионов человек. Они полностью парализовали дорожное движение. Власти по соображениям безопасности приняли решение посадить игроков на вертолёты и отменить торжественную часть.
"Тысяча извинений от имени всех игроков-чемпионов. Очень жаль", – написал глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа в "Твиттере".
Напомним, в Аргентине объявили 20 декабря выходным днём, чтобы граждане могли встретить сборную после победы. Во время праздничных гуляний погибли минимум два болельщика — один упал с крыши, на которую забрался в порыве радости, второй задохнулся, когда завязанный на его шее аргентинский флаг намотался на колесо его мотоцикла.
Twitter / tancredipalmeri