Байден признал, что ядерная сделка с Ираном "мертва", но не стал объявлять это официально
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден признал, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва, однако, как уточнил глава государства, Вашингтон не станет объявлять об этом официально. Эти слова американского лидера, сказанные на одной из встреч с избирателями в ноябре, попали на видео, которое опубликовал портал Axios.
Тогда одна из избирательниц спросила главу Белого дома, может ли он, наконец, заявить официально, что сделки с Ираном не будет. Байден ответил "нет", а на встречный вопрос о том, почему он не может это сделать, пояснил, что "на это есть много причин".
"Она мертва, но мы не станем объявлять об этом. Это долгая история", — добавил глава государства.
Позже заявления Байдена попросили прокомментировать координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. По его словам, Штаты не рассчитывают на прогресс по ядерной сделке с Ираном в обозримой перспективе, Вашингтон не концентрирует внимание на этом, и данный вопрос не стоит на повестке дня.
"Мы просто не представляем себе заключение соглашения когда-либо в ближайшее время... Сейчас нет никакого прогресса в отношении сделки с Ираном. Мы не ожидаем никакого прогресса в ближайшем будущем", — поведал представитель Совета нацбезопасности.
В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что "Иран убил возможность быстрого взаимного возвращения" Вашингтона и Тегерана к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. По его словам, это произошло совсем недавно, в сентябре.
Лайф ранее писал, что в сентябре в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. В начале декабря МВД Ирана сообщило о гибели более 200 человек в результате последних беспорядков.
Flickr / The White House