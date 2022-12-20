Байден признал, что ядерная сделка с Ираном "мертва", но не стал объявлять это официально

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден признал, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва, однако, как уточнил глава государства, Вашингтон не станет объявлять об этом официально. Эти слова американского лидера, сказанные на одной из встреч с избирателями в ноябре, попали на видео, которое опубликовал портал Axios.

Тогда одна из избирательниц спросила главу Белого дома, может ли он, наконец, заявить официально, что сделки с Ираном не будет. Байден ответил "нет", а на встречный вопрос о том, почему он не может это сделать, пояснил, что "на это есть много причин".

"Она мертва, но мы не станем объявлять об этом. Это долгая история", — добавил глава государства.

Позже заявления Байдена попросили прокомментировать координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. По его словам, Штаты не рассчитывают на прогресс по ядерной сделке с Ираном в обозримой перспективе, Вашингтон не концентрирует внимание на этом, и данный вопрос не стоит на повестке дня.

"Мы просто не представляем себе заключение соглашения когда-либо в ближайшее время... Сейчас нет никакого прогресса в отношении сделки с Ираном. Мы не ожидаем никакого прогресса в ближайшем будущем", — поведал представитель Совета нацбезопасности.