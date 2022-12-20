Пушилин попросил Путина усилить ДНР современными системами ПВО
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина усилить ДНР современными системами противовоздушной обороны.
"Вооружённые силы Российской Федерации делают всё возможное, но я в связи с этим [обстрелами городов] просил бы вас об увеличении количества современных систем ПВО и усилении работы контрбатарейной", — сказал Пушилин на встрече с главой государства.
По словам врио главы республики, это позволит добиться, чтобы украинские войска не стреляли по крупным агломерациям, что поможет отодвинуть противника.
Ранее Путин провёл встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Глава государства назвал ситуацию в республике весьма сложной, а также попросил Пасечника рассказать о работе по хозяйственным вопросам.