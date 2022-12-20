Как выглядят и чем занимаются любимые женщины героев ЧМ-2022 в Катаре

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо

Антонелла Рокуццо и Лео Месси. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / antonelaroccuzzo

Нападающий, капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы на чемпионате мира в Катаре написал пост с благодарностью семье и всем, кто его поддерживал. Публикация Лео уже побила рекорд по лайкам, державшийся четыре года. Особые слова от 35-летнего игрока ПСЖ наверняка услышала любимая супруга, 34-летняя Антонелла Рокуццо. Девушка всегда активно поддерживает мужа, и ЧМ-2022 не стал исключением. Лионель и Антонелла знают друг друга с детства — родились и росли в одном городе, Росарио. В 11 лет Лео даже пообещал подруге, что когда-нибудь они станут парой. А потом подростком укатил играть в Европу, и отношения остались на уровне дружбы. Их свела вновь смерть близкой приятельницы Рокуццо Урсулы Нотц.

Узнав о трагедии, Месси поспешил на родину — утешать подругу детства. Антонелла на тот момент встречалась с другим, и пришлось выбирать между двумя кавалерами. С тех пор пара неразлучна. Долгое время футболист и его возлюбленная жили в гражданском браке, в 2012-м у них родился сын Тьяго, а спустя три года на свет появился второй наследник, Матео. В июне 2014-го Лео и Антонелла наконец-то узаконили союз. В 2018-м любимая жена родила Месси третьего сына, Чиро.

Эмилиано Мартинес и Мадинья

Эмилиано и Мадинья Мартинес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mandinha_martinez_

Эмилиано Мартинес по праву признан лучшим вратарём прошедшего чемпионата мира: аргентинец запомнился тьмой крутых сейвов и вытащил две серии 11-метровых. И если на поле голкипер — настоящий зверь, в обычной жизни — очень даже милый и романтичный мужчина. Во всяком случае, так утверждает его жена Аманда: "На самом деле он очень милый, он всегда был внимателен ко мне. Он не из тех, кто дарит дорогие подарки. Он дарит мне цветы, пишет письма. Я их храню".

Судя по её рассказам, Эмилиано тот ещё скромняга. Чего стоит одна история знакомства: будущие супруги жили по соседству, часто встречались на улице, но Мартинес всегда опускал голову. Мадинью это удивляло, и она поинтересовалась у друга футболиста, почему тому так сложно сказать: "Привет!" Вскоре после той беседы красотка получила сообщение от будущего чемпиона мира: "Мне просто неловко, но, если ты не против, давай выпьем кофе вместе". Несколько совместных ужинов — и парочка начала встречаться. Мартинес женат с 2017-го, любимая родила ему сына Санти и дочь Аву.

Лука Модрич и Ваня Боснич

Лука Модрич и Ваня Боснич. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lukamodric10

37-летний Лука Модрич, как и обычно, не был самым заметным игроком, но без капитана хорватская сборная точно не дотянулась бы до второй подряд медали мундиаля. Теперь фанаты гадают, будет ли один из лучших полузащитников современности играть на ЧМ летом 2026 года. Возможно, принимая решение, игрок "Реала" будет ориентироваться не только на собственные ощущения, но и на мнение жены, Вани Боснич. Лука называет супругу — по совместительству своего агента — главным советчиком и надёжной опорой. Парочка познакомилась в 2004-м, а поженилась в 2010-м. Боснич родила Модричу троих детей: сына Ивано и дочерей Эму и Софию.

Энцо Фернандес и Валентина Сервантес

Энцо Фернандес и Валентина Сервантес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valucervantes

Энцо Фернандес в начале чемпионата мира скучал на скамейке запасных, но к финалу место полузащитника в основном составе уже не подвергалось сомнению. Как результат, хавбек "Бенфики" был признан лучшим молодым игроком турнира. Энцо 21 год, а у него уже есть золотая медаль ЧМ — награда, о которой большинство футболистов лишь мечтает. Кстати, в личной жизни Фернандес тоже преуспел: в 19 лет стал отцом. Дочь Оливию ему родила подруга Валентина Сервантес. С регистрацией брака парочка пока не спешит — может, Энцо берёт пример с Месси?

Ашраф Хакими и Иба Абук

Ашраф Хакими и Иба Абук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achrafhakimi

Марокканцы сделали настоящий прорыв, став четвёртыми на чемпионате мира в Катаре. Для них это место в принципе равнозначно получению Кубка мира. Один из героев сборной — защитник "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими. Громче всех за 24-летнего футболиста болела супруга, 36-летняя актриса Хиба Абук. Мужа она называет не иначе как "мужчина всей моей жизни". Парочка поженилась в 2019-м, а уже в 2020-м Хиба родила Ашрафу сына Амина. Второй ребёнок пары появился на свет в 2022-м. Любителям сериалов Абук, которую считают одной из самых красивых женщин Испании, знакома по главной роли в El Principe.

Хиба, судя по всему, держит Ашрафа на коротком поводке: в Сети завирусились фото с ЧМ, как модель отчитывает супруга, который слишком долго шёл к ней на трибуну после матча.

للتوضيح ❌❌👇



اللقطة المنتشرة لحكيمي مع زوجته من مباراة إسبانيا وليست من مباراة البرتغال.#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCup https://t.co/04Ba5lCBE3 pic.twitter.com/4BNiMB7Tyl — GOAL Arabia (@GoalAR) December 11, 2022

Люк Шоу и Анушка Сантос

Люк Шоу и Анушка Сантос. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anouskasantos

О качестве обороны сборной Англии говорит то, что три матча из пяти у команды были сухими. И ощутимый вклад в такой успех внёс защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу. На трибунах его поддерживала любимая девушка Анушка Сантос с сыном Рейном Лондоном и полугодовалой дочкой.

Антуан Гризманн и Эрика Чоперена

Эрика Чоперена и Антуан Гризманн. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eri_chope

Гризманн, у которого клубная карьера буксует в последние годы, в играх за сборную расцветает. Антуан беспрекословно выполняет все установки Дидье Дешама, благодаря чему в Катаре у чемпиона мира – 2018 получилось почти всё — не удался только финал. Успокаивала француза после проигрыша аргентинцам верная жена Эрика Чоперена. Парочка познакомилась в 2011-м, когда Гризманн играл за "Реал Сосьедад". До роскошной свадьбы дошло только в 2017-м: футболист и детский психолог поженились во дворце Паласио-де-Галиана в испанском Толедо.