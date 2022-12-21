Парламент Перу одобрил проведение досрочных выборов весной 2024 года
Конгресс (парламент) Перу проголосовал в первом чтении за проведение досрочных выборов президента в апреле 2024 года. Об этом сказано в твиттере законодательного органа.
"93 голосами "за" пленум Конгресса одобрил текст законопроекта о внесении поправок в конституцию в целях проведения досрочных выборов в апреле 2024 года", — говорится в записи.
Рассмотрение документа во втором чтении пройдёт на следующем заседании.
Ранее Лайф сообщал, что Конгресс Республики Перу в начале декабря объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Ему не помог даже роспуск парламента и введение комендантского часа. Вскоре его задержала полиция, которая, как и военные, встала на сторону депутатов. Присягу в качестве главы государства впервые в стране приняла женщина — вице-президент Дина Болуарте. После этого в стране начались массовые протесты, из-за чего Правительство Перу ввело 30-дневный режим ЧП.
Twitter / Congreso del Perú