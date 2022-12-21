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21 декабря, 00:26

Парламент Перу одобрил проведение досрочных выборов весной 2024 года

Конгресс (парламент) Перу проголосовал в первом чтении за проведение досрочных выборов президента в апреле 2024 года. Об этом сказано в твиттере законодательного органа.

"93 голосами "за" пленум Конгресса одобрил текст законопроекта о внесении поправок в конституцию в целях проведения досрочных выборов в апреле 2024 года", — говорится в записи.

Рассмотрение документа во втором чтении пройдёт на следующем заседании.

Лидер Перу Болуарте призвала конгресс одобрить проведение досрочных выборов президента

Лидер Перу Болуарте призвала конгресс одобрить проведение досрочных выборов президента

Ранее Лайф сообщал, что Конгресс Республики Перу в начале декабря объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Ему не помог даже роспуск парламента и введение комендантского часа. Вскоре его задержала полиция, которая, как и военные, встала на сторону депутатов. Присягу в качестве главы государства впервые в стране приняла женщина — вице-президент Дина Болуарте. После этого в стране начались массовые протесты, из-за чего Правительство Перу ввело 30-дневный режим ЧП.

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Twitter / Congreso del Perú

Артур Лапсаков

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