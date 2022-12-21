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20 декабря, 23:39

Макрон заявил, что намерен позвонить Путину

Макрон рассказал о планах поговорить с Путиным после разговора с Зеленским и главой МАГАТЭ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, но после беседы с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Я ещё с ним не говорил в течение последних недель. Я публично сообщал о моей последней дискуссии. И я вновь поговорю с ним, когда смогу провести переговоры с главой МАГАТЭ и президентом Зеленским", — сказал Макрон в интервью телеканалам LCI и TF1.

По словам французского лидера, основная цель возможной беседы с Путиным остаётся неизменной, он хочет обсудить с ним "ядерную безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине, в частности на Запорожской АЭС".

Путин рассказал об отношениях с Макроном и другими коллегами

Путин рассказал об отношениях с Макроном и другими коллегами

Кстати, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова чётко обозначила позицию России по Запорожской АЭС. Как заявила дипломат, страна не намерена передавать контроль над ЗАЭС какой-то третьей стороне, об этом не может быть и речи. Она напомнила, что станция находится на территории РФ и полностью управляется Россией.

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Kremlin.ru

Иван Косицын

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