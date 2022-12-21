Макрон заявил, что намерен позвонить Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, но после беседы с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Я ещё с ним не говорил в течение последних недель. Я публично сообщал о моей последней дискуссии. И я вновь поговорю с ним, когда смогу провести переговоры с главой МАГАТЭ и президентом Зеленским", — сказал Макрон в интервью телеканалам LCI и TF1.

По словам французского лидера, основная цель возможной беседы с Путиным остаётся неизменной, он хочет обсудить с ним "ядерную безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине, в частности на Запорожской АЭС".