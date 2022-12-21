В Госдепе пообещали принять меры из-за решения талибов запретить девушкам посещать вузы

Власти США намерены совместно с союзниками принять меры против находящегося у власти в Афганистане движения "Талибан"* после запрета девушкам получать высшее образование. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс. По его словам, важно, чтобы талибы получили "общий сигнал" Вашингтона и его партнёров, которые выступили с осуждением указанного шага.

"Но столь же важен тот факт, что мы примем против "Талибана" меры по привлечению к ответственности. И, как я полагаю, так же, как мы координировались, подавая данный сигнал, многие из наших партнёров поступят таким же образом в ближайшие дни", — сообщил на брифинге Прайс.

По словам представителя Госдепа, данное решение повлечёт за собой серьёзные последствия для "Талибана", "приведёт к значительному отстранению талибов от международного сообщества, а также не даст им получить желаемую легитимность".

"Талибану" следует ожидать, что данное решение, противоречащее обязательствам, которые они брали на себя перед своим народом неоднократно и публично, повлечёт для них конкретные издержки. Мы, конечно, делаем это, чтобы призвать "Талибан" к ответу, — добавил Прайс, уточнив, что у Штатов есть ряд инструментов, которыми они могут воспользоваться.

Представитель Госдепартамента добавил, что "данное решение "Талибана" станет серьёзной помехой для улучшения отношений" между талибами и властями США, а также других стран.

Ранее сообщалось, что "Талибан" провёл в Афганистане казнь, которая стала первой с момента его прихода к власти. Об этом сообщил представитель движения Забиулла Муджахид. Она состоялась в провинции Фарах.