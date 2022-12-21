Центр "Наследие" направил военнослужащим Донбасса 15 тонн питьевой продукции

Центр "Наследие" направил 15 тонн питьевой продукции военнослужащим Таманской дивизии, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Как рассказал координатор благотворительной программы "Наследие Донбасса" Андрей Спиридонов, в центр поступает огромное количество самых разных обращений и заявок от жителей Донбасса, на которые его активисты стараются реагировать.

"Очень важно, что центр объединяет неравнодушных людей, которые стараются оказывать посильную помощь по зову своего сердца. Но много гуманитарной помощи быть не может на Донбассе. С начала ведения специальной военной операции центр "Наследие" осуществил отправку грузов на Донбасс объёмом более 70 тонн, включающих продукты питания, лекарственные препараты, тёплую верхнюю одежду, обувь. Центр продолжит эту работу и дальше", — подчеркнул он.

Благотворительная программа центра "Наследие Донбасса" направлена на поддержку мирного населения и военнослужащих, находящихся на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В рамках программы центр на постоянной основе отправляет благотворительную помощь, в состав которой входят продукты, предметы первой необходимости, лекарства и многое другое.

С начала СВО Центр "Наследие" осуществил отправку грузов на Донбасс объёмом более 70 тонн, включающих продукты, лекарственные препараты, тёплую одежду, обувь, газовые баллоны, тепловизоры, 13 квадрокоптеров, телефоны.