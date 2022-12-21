США уже вскоре намерены передать Киеву комплексы Patriot, пишут СМИ

Власти США планируют передать Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot уже в следующем пакете военной помощи. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

Официальных сообщений об этом на данный момент не было. Кроме того, в пакет, вероятно, войдут и комплекты Joint Direct Attack Munitions (JDAM), которые позволяют превратить существующие свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы.