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20 декабря, 21:56

США уже вскоре намерены передать Киеву комплексы Patriot, пишут СМИ

CNN: США планируют передать Украине ЗРК Patriot в следующем пакете военной помощи

Власти США планируют передать Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot уже в следующем пакете военной помощи. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

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Официальных сообщений об этом на данный момент не было. Кроме того, в пакет, вероятно, войдут и комплекты Joint Direct Attack Munitions (JDAM), которые позволяют превратить существующие свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отказался уточнять, намерен ли Вашингтон в рамках очередного пакета военной помощи передать Киеву системы Patriot.

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Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что власти США могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев уже заявил, что ЗРК Patriot сразу при попадании на территорию Украины станут законной целью ВС РФ.

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Wikipedia / Hunini

Иван Косицын

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