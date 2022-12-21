США уже вскоре намерены передать Киеву комплексы Patriot, пишут СМИ
CNN: США планируют передать Украине ЗРК Patriot в следующем пакете военной помощи
Власти США планируют передать Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot уже в следующем пакете военной помощи. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.
Официальных сообщений об этом на данный момент не было. Кроме того, в пакет, вероятно, войдут и комплекты Joint Direct Attack Munitions (JDAM), которые позволяют превратить существующие свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отказался уточнять, намерен ли Вашингтон в рамках очередного пакета военной помощи передать Киеву системы Patriot.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что власти США могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев уже заявил, что ЗРК Patriot сразу при попадании на территорию Украины станут законной целью ВС РФ.
Wikipedia / Hunini