В США назвали вторжением разгорающийся миграционный кризис

Кризис на южной границе США превратился в настоящую катастрофу для Вашингтона. Как заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, он уже угрожает безопасности страны. Журналист подчеркнул, что происходящее является "вторжением в страну" и обвинил в бездействии губернатора штата Техас Грега Эббота.

"У нас больше нет границы. <...> Из-за того, что Техас не установил контроль и охрану над границей — Соединённые Штаты оказались переполнены нелегальными мигрантами из разных стран", — отметил Карлсон.

По его словам, в городе Эль-Пасо, расположенном на границе с Мексикой, количество нелегальных мигрантов за последний год выросло на 280 процентов. Как утверждает ведущий, последствия стали настоящей катастрофой, так как значительно повысился уровень преступности и снизился уровень жизни. Журналист отметил, что сейчас некогда "процветающий город" выглядит так, словно "находится в состоянии войны".

"Город начал разваливаться, а люди, которые в нём выросли, стали массово уезжать", — подчеркнул Карлсон.

В репортаже канала также добавляется, что мэр Эль-Пасо Оскар Лизер ранее объявил чрезвычайное положение из-за стремительно ухудшающейся ситуации с мигрантами.