В "Транснефти" заявили, что Казахстан не обращался с планами о прокачке нефти в ФРГ

Казахстан не заявлял о намерении перенаправить качаемые транзитом по нефтепроводу "Дружба" около десяти миллионов тонн топлива в Германию. Об этом заявил советник президента "Транснефти" Игорь Дёмин.

"У Казахстана по нефтепроводу Атырау –– Самара идёт нефть по "Дружбе" на Усть-Лугу. Далее отгружается танкерами. Но эта нефть, по их словам, у них на будущий год законтрактована, и они разворачивать её в сторону Германии не планировали, как мы поняли", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Дёмин уточнил, что для дополнительного транзита нефти из Казахстана в Германию требуется решение минимум трёх вопросов. В частности, две страны должны договориться и определить объёмы, также нужны соответствующие казахские производители, готовые поставить нефть на немецкие НПЗ. Кроме того, Правительство РФ должно принять политическое решение, добавил он.