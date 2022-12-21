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20 декабря, 22:18

Зеленский в среду впервые с начала СВО посетит США и встретится с Байденом, пишут СМИ

Axios: Зеленский посетит Вашингтон 21 декабря и выступит перед обеими палатами Конгресса

Украинский президент Владимир Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит с речью на заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

Это станет первым случаем с начала спецоперации России на Украине, когда Зеленский покинет страну для совершения визита в другое государство. По данным издания, лидер Незалежной поблагодарит законодателей за многомиллиардную помощь, которую они выделили Киеву, а также обоснует необходимость дальнейшего финансирования.

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При этом один из источников портала уточнил, что поездка Зеленского будет зависеть от условий в сфере безопасности. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси разослала конгрессменам уведомление, в котором призвала их принять участие в заседании в среду вечером.

Кроме того, по данным CNN, Зеленский проведёт встречу с президентом США Джо Байденом для обсуждения нового пакета военной помощи. Американская администрация пока никак не прокомментировала эту информацию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров уличил Зеленского в отсутствии заботы об украинском народе. По мнению министра, идеи украинского президента отражают "расистский" характер киевских властей.

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Telegram-канал Владимира Зеленского

Артур Лапсаков

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