Зеленский в среду впервые с начала СВО посетит США и встретится с Байденом, пишут СМИ

Украинский президент Владимир Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит с речью на заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

Это станет первым случаем с начала спецоперации России на Украине, когда Зеленский покинет страну для совершения визита в другое государство. По данным издания, лидер Незалежной поблагодарит законодателей за многомиллиардную помощь, которую они выделили Киеву, а также обоснует необходимость дальнейшего финансирования.

При этом один из источников портала уточнил, что поездка Зеленского будет зависеть от условий в сфере безопасности. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси разослала конгрессменам уведомление, в котором призвала их принять участие в заседании в среду вечером.

Кроме того, по данным CNN, Зеленский проведёт встречу с президентом США Джо Байденом для обсуждения нового пакета военной помощи. Американская администрация пока никак не прокомментировала эту информацию.