Украина вновь получит деньги от Всемирного банка
Всемирный банк одобрил новый пакет финансовой помощи Украине на 610 млн долларов
Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на 610 миллионов долларов, сказано в пресс-релизе.
"Всемирный банк одобрил пакет финансирования на общую сумму 610 миллионов долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины", — сообщили в организации.
Этот пакет финансовой помощи Киева дополнит те, что были выделены ранее.
Ранее была названа единственная страна, которая тратит на помощь Украине больше 1% ВВП. Это в пять раз больше, чем у ближайшего государства в соответствующем рейтинге.
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