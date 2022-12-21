Украина вновь получит деньги от Всемирного банка

"Всемирный банк одобрил пакет финансирования на общую сумму 610 миллионов долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины", — сообщили в организации.

Этот пакет финансовой помощи Киева дополнит те, что были выделены ранее.

Ранее была названа единственная страна, которая тратит на помощь Украине больше 1% ВВП. Это в пять раз больше, чем у ближайшего государства в соответствующем рейтинге.