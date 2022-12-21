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20 декабря, 23:52

Reuters: Microsoft хочет купить Netflix за 190 млрд долларов

Американская корпорация Microsoft намерена приобрести стриминговый сервис Netflix. Как пишет Reuters, потенциальная сделка оценивается в 190 миллиардов долларов.

Официально о покупке намерены объявить в 2023 году. Посредством этого решения Microsoft хочет предложить услугу потоковой передачи игр на своих устройствах.

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Стоит уточнить, что президент Microsoft Брэд Смит входит в совет директоров Netflix.

Ранее Лайф писал, что регулятор США потребовал заблокировать сделку между Microsoft и Activision на $69 млрд. Это связано с опасениями, что в результате проведения сделки новые владельцы смогут отказывать конкурентам в доступе к игровому контенту.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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