Reuters: Microsoft хочет купить Netflix за 190 млрд долларов
Американская корпорация Microsoft намерена приобрести стриминговый сервис Netflix. Как пишет Reuters, потенциальная сделка оценивается в 190 миллиардов долларов.
Официально о покупке намерены объявить в 2023 году. Посредством этого решения Microsoft хочет предложить услугу потоковой передачи игр на своих устройствах.
Стоит уточнить, что президент Microsoft Брэд Смит входит в совет директоров Netflix.
Ранее Лайф писал, что регулятор США потребовал заблокировать сделку между Microsoft и Activision на $69 млрд. Это связано с опасениями, что в результате проведения сделки новые владельцы смогут отказывать конкурентам в доступе к игровому контенту.
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