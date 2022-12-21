Reuters: Microsoft хочет купить Netflix за 190 млрд долларов

Официально о покупке намерены объявить в 2023 году. Посредством этого решения Microsoft хочет предложить услугу потоковой передачи игр на своих устройствах.

Ранее Лайф писал, что регулятор США потребовал заблокировать сделку между Microsoft и Activision на $69 млрд. Это связано с опасениями, что в результате проведения сделки новые владельцы смогут отказывать конкурентам в доступе к игровому контенту.