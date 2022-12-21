В Стэнфорде рекомендовали не называть граждан США американцами

Специалисты Стэнфордского университета рекомендовали использовать термин "гражданин США" вместо слова "американец" в целях политкорректности, так как последний, как считают учёные, намекает на превосходство Соединённых Штатов в Американском регионе. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на рекомендации исследователей университета.

Ещё в мае на базе вуза был подготовлен проект Elimination of Harmful Language Initiative (EHLI), целью которого являлось искоренение пагубной терминологии. В понедельник был опубликован языковой справочник, который направлен на то, чтобы "исключить многие формы вредных выражений, в том числе расистские, насильственные и предвзятые формулировки на сайтах Стэнфорда".

"Термин "американец" часто относится только к людям из Соединённых Штатов, тем самым намекая на то, что США являются самой важной страной в Северной и Южной Америке", — приводит издание выдержку из языкового справочника, в котором также отмечается, что регион на самом деле включает в себя 42 страны.