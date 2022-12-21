В Стэнфорде рекомендовали не называть граждан США американцами
Специалисты Стэнфордского университета рекомендовали использовать термин "гражданин США" вместо слова "американец" в целях политкорректности, так как последний, как считают учёные, намекает на превосходство Соединённых Штатов в Американском регионе. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на рекомендации исследователей университета.
Ещё в мае на базе вуза был подготовлен проект Elimination of Harmful Language Initiative (EHLI), целью которого являлось искоренение пагубной терминологии. В понедельник был опубликован языковой справочник, который направлен на то, чтобы "исключить многие формы вредных выражений, в том числе расистские, насильственные и предвзятые формулировки на сайтах Стэнфорда".
"Термин "американец" часто относится только к людям из Соединённых Штатов, тем самым намекая на то, что США являются самой важной страной в Северной и Южной Америке", — приводит издание выдержку из языкового справочника, в котором также отмечается, что регион на самом деле включает в себя 42 страны.
В список на 13 страницах вошли слова и понятия, дающие, по мнению авторов, негативные оценки тем или иным категориям людей. Всего в перечне выделено десять групп нежелательных к употреблению слов. Так, в университете предложили отказаться от слова "иммигрант" в пользу словосочетания "иммигрировавший человек", а также не употреблять понятие "негражданин". По мнению специалистов, также следует отказаться от использования слова "ребята" (guys) применительно к группе людей, состоящей не только из представителей мужского пола, более корректным назван термин "народ" (folks).
Ранее Лайф писал, что американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово "женщина" (woman) словом года. Подчёркивается, что оно хоть и является одним из самых древних в английском языке, однако стало причиной общественных дискуссий в этом году. Свои версии по этой теме предлагали и другие словари. Так, Merriam-Webster объявил словом года "газлайтинг" (gaslighting), Оксфордский словарь выбрал выражение "режим гоблина".
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