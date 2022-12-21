Песков заявил, что Минобороны принимает все меры по выправлению сложной ситуации в ДНР

Российское Минобороны делает всё возможное для того, чтобы ситуация в Донецкой Народной Республике изменилась в лучшую сторону. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент характеризовал как очень сложную ситуацию в [Донецкой Народной] Республике. По линии нашего оборонного ведомства, разумеется, предпринимаются все возможные меры для того, чтобы ситуацию выправлять в лучшую сторону", — сказал пресс-секретарь президента.