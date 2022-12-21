ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 декабря 2022, 09:42

Песков заявил, что Минобороны принимает все меры по выправлению сложной ситуации в ДНР

Российское Минобороны делает всё возможное для того, чтобы ситуация в Донецкой Народной Республике изменилась в лучшую сторону. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент характеризовал как очень сложную ситуацию в [Донецкой Народной] Республике. По линии нашего оборонного ведомства, разумеется, предпринимаются все возможные меры для того, чтобы ситуацию выправлять в лучшую сторону", — сказал пресс-секретарь президента.

Российские военные уничтожили более 30 бойцов ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили более 30 бойцов ВСУ в ДНР

Ранее Лайф рассказывал, что врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина усилить ДНР современными системами противовоздушной обороны. Он отметил, что Вооружённые силы РФ делают всё возможное.

BannerImage

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar