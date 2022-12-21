Песков не стал раскрывать расположение штаба СВО, который посещал Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, где располагается объединённый штаб СВО, который 16 декабря посещал глава государства Владимир Путин.

"Место расположения этого штаба мы не указывали, не имеем права этого делать... Где он находится, мы не говорим", — отметил представитель Кремля.