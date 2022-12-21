Российские военные уничтожили два ангара ВСУ с иностранным вооружением

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили два ангара с иностранным вооружением ВСУ, расположенных в ДНР и Запорожской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.