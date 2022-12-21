Российские военные уничтожили два ангара ВСУ с иностранным вооружением
Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили два ангара с иностранным вооружением ВСУ, расположенных в ДНР и Запорожской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Темировка Запорожской области и Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства", — заявил Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные успешно поразили живую силу и технику подразделений мехбригады теробороны ВСУ на Южно-Донецком направлении.
VK / Минобороны России