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Опубликовано 21 декабря 2022, 09:31

Российские военные уничтожили два ангара ВСУ с иностранным вооружением

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили два ангара с иностранным вооружением ВСУ, расположенных в ДНР и Запорожской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Темировка Запорожской области и Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства", — заявил Конашенков.

Российские войска заняли новые господствующие высоты на Донецком направлении
Российские войска заняли новые господствующие высоты на Донецком направлении

Ранее Лайф сообщал, что российские военные успешно поразили живую силу и технику подразделений мехбригады теробороны ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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VK / Минобороны России

Артур Белкин
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