ВКС России уничтожили нефтехранилище ВСУ в Харьковской области
Российские Воздушно-космические силы уничтожили в Харьковской области нефтехранилище, с которого техника Вооружённых сил Украины снабжалась топливом. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Андреевка Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ", — отметил он.
Также, по данным МО РФ, российские военные уничтожили до 60 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра и три пикапа на Купянском направлении — в районах Петропавловки, Песчаного и Берестового Харьковской области.
А накануне сообщалось, что Вооружённые силы РФ в результате ударов авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области уничтожили до 30 украинских военных.
VK / Минобороны России