ВКС России уничтожили нефтехранилище ВСУ в Харьковской области

Российские Воздушно-космические силы уничтожили в Харьковской области нефтехранилище, с которого техника Вооружённых сил Украины снабжалась топливом. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Андреевка Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ", — отметил он.

Также, по данным МО РФ, российские военные уничтожили до 60 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра и три пикапа на Купянском направлении — в районах Петропавловки, Песчаного и Берестового Харьковской области.