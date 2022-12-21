Российские военные нанесли удар по двум бригадам ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные успешно поразили живую силу и технику подразделений мехбригады теробороны ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

50 украинских военнослужащих были убиты и ранены. Среди потерь противника — две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

"Огнём артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка и 108-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Пречистовка в ДНР", — сказал Конашенков на брифинге в среду.