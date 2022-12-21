Матвиенко: Закон об ограничениях на удалённую работу не направлен на наказание нерезидентов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что закон, согласно которому ограничивается возможность удалённой работы для налоговых нерезидентов РФ, не направлен на то, чтобы наказать их. Она подчеркнула, что очень внимательно следит за обсуждениями по этому чувствительному вопросу.

"Конечно, избыток информации, что вот сейчас таким образом власть хочет наказать тех, кто уехал, покинул Россию в такой сложный, ответственный период. Идея такого закона не про это, это точно. Речь не идёт ни о какой дискриминации, ни о каких нарушениях прав и свобод человека", — рассказала она на пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.

Матвиенко также считает, что не нужно создавать перечень профессий, по которым нерезиденты не смогут работать удалённо. Сенатор отметила, что саму идею одобряет, однако к её реализации необходимо подойти аккуратно.