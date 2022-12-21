Матвиенко заявила, что не видит предпосылок для переговоров с Украиной

Сейчас нет никаких предпосылок для проведения переговоров между Россией и Украиной, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Я вам честно скажу своё мнение: я не вижу сегодня предпосылок для того, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры (с властями Украины. — Прим. Лайфа). Не о чем и не с кем", — заявила Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.

По словам спикера Совфеда, переговоры с Киевом на сегодняшний день возможны только в случае признания украинской стороной современных реалий. Поэтому от России в этом вопросе сейчас мало что зависит, добавила Матвиенко.