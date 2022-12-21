"Не забывайте верить в чудеса": Звёзды музыкальных хит-парадов поздравили россиян с Новым годом

Известные артисты и звёзды музыкальных хит-парадов поздравили россиян с Новым годом в HiFi-стриминге "Звук". Они пожелали в том числе здоровья, счастья, хороших людей рядом и призвали верить в чудеса.

Полина Гагарина, Ольга Серябкина, Ваня Дмитриенко, Джарахов, Анна Семенович, Mary Gu, Сергей Жуков, GAYAZOV$ BROTHER$, Dabro и многие другие артисты приняли участие в записи пожеланий на будущий год в плейлисте "Новогодние поздравления". Пользователи стриминга "Звук" уже сейчас могут послушать тёплые слова от любимых исполнителей.

"Будь честен с собой, прислушивайся к себе — и тогда будет проще понять, чего же ты на самом деле хочешь. Не забывай верить в чудеса и наблюдать, как сильно тебя любит Вселенная. А мы со "Звуком" будем радовать тебя свежими хитами в новом году. Готовься!" — сказала Анет Сай.

Певица Ёлка поздравила слушателей с Новым годом и пожелала им быть умничками. Она призвала россиян слушать песни, потому что артистов это стимулирует делать ещё больше хорошей музыки. А блогер Эльдар Джарахов пожелал больше классных композиций, которые будут дарить палитру разных эмоций и настроений.

"Всем слушателям "Звука" я желаю крепкого здоровья, настоящих друзей, большой любви, той, которую вы ждали. Чтобы всё у вас получалось — в учёбе, в спорте, в работе, в любви, в семье. В общем, простых вам человеческих радостей и нужностей. С Новым годом!" — сказала певица Ирина Дубцова.

Певец Ваня Дмитриенко пожелал россиянам исполнения мечт в 2023 году. Музыкант ELMAN упомянул и разрешение всех проблем в ближайшее время. А группа "Моя Мишель" пожелала приятных открытий в себе и гармонии.