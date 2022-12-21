Пользователь Reddit рассказал о просьбе дедушки разыграть посетителей его похорон

Пользователь форума Reddit рассказал о необычной просьбе своего дедушки. Тот попросил внука устроить розыгрыш для тех, кто придёт на его похороны после смерти, и разослать людям сообщения с благодарностями. На эту историю обратило внимание издание The Mirror.

"Он сказал, что отдаст мне свой телефон, и после того, как он умрёт, он хочет, чтобы я отправил всем текстовые сообщения, чтобы поблагодарить их за то, что они пришли на его похороны. Просто чтобы напугать их. Это будет его последняя шутка", — написал неизвестный пользователь.

Он добавил, что такая просьба поставила его в тупик и что он не хочет давать обещание дедушке, зная, что может его не выполнить.

В комментариях к посту другие пользователи Reddit написали, что идея дедушки вовсе не жестокая, а вполне весёлая и отражает его позитивный характер. Они посоветовали автору поста записать голос дедушки с посланием гостям похорон и отправить его вместо текстового сообщения. Так он может снять с себя ответственность за произошедшее.