Названы направления IT-отрасли, где в ближайшие годы вырастут зарплаты
Эксперт Шиманская: В будущем в IT-отрасли будут цениться креатив и нестандартное мышление
IT-специалисты, которые смогут привнести креатив и нестандартное мышление в отрасль, в будущем будут получать больше денег, нежели сейчас. Об этом Лайфу рассказала руководитель Центра карьеры онлайн-университета рентабельного образования Skypro Светлана Шиманская.
"Будет цениться умение сочетать разные решения и создавать новые. Люди, которые занимаются рутинными задачами, будут оцениваться ниже рынка. Уже сейчас есть тенденция, что многим IT-специалистам с простыми задачами снижают оплату, — чтобы оставаться конкурентоспособным, будет необходимо постоянно изучать новое", — рассказала Шиманская.
В список самых востребованных направлений отрасли на ближайшие десять лет, по мнению эксперта, войдут машинное обучение, большие данные и кибербезопасность. Именно эти профессии будут цениться, так как в них есть возможность создавать инновации. Однако выпускникам будет необходимо сразу же находить работу, иначе через год им придётся проходить обучение по новой.
При этом компании могут столкнуться с нехваткой кадров. Вероятнее всего, это затронет качественных специалистов среднего и высшего звена, а также младших сотрудников со специальным уровнем знаний. По мнению Шиманской, с дефицитом сотрудников отрасль будет сталкиваться всегда.
"Сфера информационных технологий проникает в нашу жизнь с высокой скоростью. Сегодня нынешние учащиеся школ создают красивые визуалы, используют базовые знания программирования для решения повседневных задач. Уровень знаний, который раньше позволял руководить IT-отделом, сегодня становится всё ближе к базовому, в этом и выражается будущая конкуренция на рынке", — подытожила Шиманская.
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