Названы направления IT-отрасли, где в ближайшие годы вырастут зарплаты

IT-специалисты, которые смогут привнести креатив и нестандартное мышление в отрасль, в будущем будут получать больше денег, нежели сейчас. Об этом Лайфу рассказала руководитель Центра карьеры онлайн-университета рентабельного образования Skypro Светлана Шиманская.

"Будет цениться умение сочетать разные решения и создавать новые. Люди, которые занимаются рутинными задачами, будут оцениваться ниже рынка. Уже сейчас есть тенденция, что многим IT-специалистам с простыми задачами снижают оплату, — чтобы оставаться конкурентоспособным, будет необходимо постоянно изучать новое", — рассказала Шиманская.

В список самых востребованных направлений отрасли на ближайшие десять лет, по мнению эксперта, войдут машинное обучение, большие данные и кибербезопасность. Именно эти профессии будут цениться, так как в них есть возможность создавать инновации. Однако выпускникам будет необходимо сразу же находить работу, иначе через год им придётся проходить обучение по новой.

При этом компании могут столкнуться с нехваткой кадров. Вероятнее всего, это затронет качественных специалистов среднего и высшего звена, а также младших сотрудников со специальным уровнем знаний. По мнению Шиманской, с дефицитом сотрудников отрасль будет сталкиваться всегда.