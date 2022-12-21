Умер гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибуллин
После операции в московской больнице скончался гитарист рок-группы "Танцы минус" Антон Хабибуллин. Об этом сообщил основатель коллектива Вячеслав Петкун.
"Умер. В больнице, вчера вечером, в Москве, в реанимации. После операции", — цитирует музыканта ТАСС.
Вячеслав Петкун создал группу "Танцы минус" в 1995 году. За это время она выпустила десятки синглов, среди которых "Цветут цветы", "Город", "Половинка". Антон Хабибуллин стал участником коллектива в 2006 году. Он сотрудничал с "Моральным кодексом" и СБПЧ и музыкантом Павлом Артемьевым.
А ранее Лайф сообщал, что на 54-м году жизни после продолжительной болезни умер бывший главный тренер сборной Сербии по футболу, итальянских клубов "Милан", "Болонья" и ряда других Синиша Михайлович. С 2019 года он боролся с лейкемией.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tancyminus