Умер гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибуллин

После операции в московской больнице скончался гитарист рок-группы "Танцы минус" Антон Хабибуллин. Об этом сообщил основатель коллектива Вячеслав Петкун.

"Умер. В больнице, вчера вечером, в Москве, в реанимации. После операции", — цитирует музыканта ТАСС.

Вячеслав Петкун создал группу "Танцы минус" в 1995 году. За это время она выпустила десятки синглов, среди которых "Цветут цветы", "Город", "Половинка". Антон Хабибуллин стал участником коллектива в 2006 году. Он сотрудничал с "Моральным кодексом" и СБПЧ и музыкантом Павлом Артемьевым.