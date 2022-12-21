Госдума приняла законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии

Госдума приняла законопроект, согласно которому возможно введение уголовной ответственности за содействие диверсионной деятельности. Согласно документу, предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Депутаты приняли законопроект на заседании в среду в итоговом, третьем чтении.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новыми статьями. В них будет прописана ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование.

Уголовное наказание к тому же будет грозить всем, кто будет проводить обучение совершению диверсионных актов и создавать преступные сообщества для диверсий.