Житель Севастополя искал закладку и случайно забрёл на базу Черноморского флота
В Севастополе мужчина проник на базу Черноморского флота, чтобы забрать закладку с наркотиками
На базе Черноморского флота в Севастополе задержали 30-летнего мужчину, который искал закладку с наркотиками. Об этом пишет Mash.
По информации телеграм-канала, задержанного зовут Дмитрий, он переехал на полуостров недавно. Дмитрий купил наркотики через Даркнет, получил координаты и отправился искать "товар". Во время поисков он оказался на особо охраняемой территории базы Черноморского флота, где его задержал военный патруль. Мужчина объяснил, что он не шпион, а попросту наркоман, который заблудился и даже не заметил, что проник на военный объект.
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