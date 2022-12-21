Житель Севастополя искал закладку и случайно забрёл на базу Черноморского флота

По информации телеграм-канала, задержанного зовут Дмитрий, он переехал на полуостров недавно. Дмитрий купил наркотики через Даркнет, получил координаты и отправился искать "товар". Во время поисков он оказался на особо охраняемой территории базы Черноморского флота, где его задержал военный патруль. Мужчина объяснил, что он не шпион, а попросту наркоман, который заблудился и даже не заметил, что проник на военный объект.