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Опубликовано 21 декабря 2022, 11:01

Госдума приняла закон о единой биометрической системе

Госдума приняла в третьем чтении закон об информационной системе идентификации и аутентификации с использованием биометрических данных. Документ устанавливает правовые основы обработки биометрии с применением единой биометрической системы и иных информационных систем, в том числе государственных.

Напомним, ранее Русская православная церковь призвала оставить за россиянами безусловное право на отказ от биометрической идентификации, а также настаивала на запрете сбора биометрии детей. Кроме того, ради сохранения мира и согласия в обществе там заявили, что следует исключить любые материальные преференции для тех, кто использует эту систему.

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После этого ко второму чтению вызвавший большой резонанс законопроект о биометрии был существенно изменён. В частности, был ограничен перечень собираемой биометрии — только лицо и голос. Также вводится наказание за утечку данных и запрет на принудительный сбор биометрии.

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ТАСС / Артём Геодакян

Александра Вишнякова
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