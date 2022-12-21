Госдума приняла закон о единой биометрической системе

Госдума приняла в третьем чтении закон об информационной системе идентификации и аутентификации с использованием биометрических данных. Документ устанавливает правовые основы обработки биометрии с применением единой биометрической системы и иных информационных систем, в том числе государственных.

Напомним, ранее Русская православная церковь призвала оставить за россиянами безусловное право на отказ от биометрической идентификации, а также настаивала на запрете сбора биометрии детей. Кроме того, ради сохранения мира и согласия в обществе там заявили, что следует исключить любые материальные преференции для тех, кто использует эту систему.