В Москве нашли квартиру дешевле 3 млн рублей, и она в пределах МКАД
Самая дешёвая квартира в Москве продаётся за 2,8 миллиона рублей
Стоимость самой дешёвой квартиры из выставленных на продажу в Москве составляет 2,8 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на специалистов портала "Мир квартир" сообщает РИА "Новости".
Речь идёт о студии площадью всего в 11 квадратных метров. Она расположена на первом этаже дома в районе станции метро "Щёлковская" на востоке столицы. Чуть дороже будет стоить студия в районе метро "Говорово" площадью 11,4 квадратного метра. А вот примерно такая же по площади квартира в районе метро "Планерная", которая также вошла в топ самых дешёвых, обойдётся потенциальному покупателю в 3,1 миллиона рублей.
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Ранее Лайф рассказывал, что в топ "самых дорогих улиц Москвы" попали Пречистенская набережная, Ордынский тупик и Большой Толмачёвский переулок.
ТАСС / Игорь Генералов