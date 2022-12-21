В Москве нашли квартиру дешевле 3 млн рублей, и она в пределах МКАД

Стоимость самой дешёвой квартиры из выставленных на продажу в Москве составляет 2,8 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на специалистов портала "Мир квартир" сообщает РИА "Новости" .

Речь идёт о студии площадью всего в 11 квадратных метров. Она расположена на первом этаже дома в районе станции метро "Щёлковская" на востоке столицы. Чуть дороже будет стоить студия в районе метро "Говорово" площадью 11,4 квадратного метра. А вот примерно такая же по площади квартира в районе метро "Планерная", которая также вошла в топ самых дешёвых, обойдётся потенциальному покупателю в 3,1 миллиона рублей.