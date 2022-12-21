Захарова затруднилась с выбором слова года, но назвала слово планеты

Слово "мир" должно стать словом планеты, а не уходящего 2022 года. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом дипломат затруднилась выбрать главную фразу года.

"Для меня слово — это инструмент, это дар, это оружие, орудие, это помощь, поддержка, вера. Для меня какой бы год ни был, одного слова, а тем более в этом году, я такого не выберу. И не хочу. Это моё абсолютно осознанное решение", — отметила она в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Захарова также добавила, что в прошлом году говорила о необходимости сохранения мира. Она заявила, что живёт с этой идеей всегда, и добавила, что слово "мир" должно быть словом планеты.