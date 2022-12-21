Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 декабря, 07:32

Из заднего прохода пожилого француза извлекли снаряд времён Первой мировой войны

Во Франции прооперировали пенсионера со снарядом времён Первой мировой в заднем проходе

В больнице Сент-Мюсс французского города Тулон врачи извлекли из заднего прохода 88-летнего пенсионера артиллерийский снаряд времён Первой мировой войны. Об этом сообщает Nice Matin.

Пожилой мужчина сообщил медикам, что снаряд деактивирован, но на место всё равно вызвали сапёров и частично эвакуировали пациентов больницы. Сам пенсионер дожидался операции вне здания.

Рабочий ради шутки вставил другу шланг от компрессора в задний проход и убил его

Рабочий ради шутки вставил другу шланг от компрессора в задний проход и убил его

Инородный предмет врачам пришлось удалять через брюшную полость. Один из медиков заявил, что с такой ситуацией он столкнулся впервые в своей практике. При каких обстоятельствах снаряд попал в тело пенсионера, не уточняется.

Ранее Лайф рассказывал о том, что врачи травмпункта поликлиники № 2 Мытищинской больницы извлекли из тела мужчины длинную швейную иглу, о которой тот даже и не подозревал.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Франция
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров