Учитель воскресной школы Красноярска склонял прихожан к терроризму и теперь сядет в тюрьму

Преподавателя мусульманского права одной из воскресных школ Красноярска приговорили к 10 годам лишения свободы за публичные призывы к терроризму и вовлечение граждан в террористическую деятельность. Об этом решении Южного окружного военного суда сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ.

Согласно опубликованным данным, преподаватель распространял в соцсетях ролики, оправдывающие действия террористической группировки ИГИЛ*, а также склонял прихожан школы к участию в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков. В итоге его признали виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).