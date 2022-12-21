В России предложили официально закрепить в календаре День беременных

Официально учредить День беременных призвала уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее обращение она направила на имя председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, пишет RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в стране фиксируется сложная демографическая ситуация и правительство должно разработать дополнительные меры кардинального характера для поддержки семей с детьми. Поэтому инициатива с Днём беременных была бы уместна, считает Волынец. Омбудсмен уверена, что это может стать мерой, направленной на преодоление демографического кризиса.

"Так как беременность протекает девять месяцев в году, установление Дня беременных 7 апреля и 7 октября на любом сроке беременности затронет указанные даты", — подчеркнула Волынец.