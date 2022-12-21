Белый дом подтвердил визит Зеленского в США

"По приглашению президента Байдена президент Зеленский посетит Вашингтон завтра (в среду, 21 декабря. — Прим. Лайфа) . И у нас будет возможность пообщаться здесь, в Белом доме, а затем отправиться на Капитолийский холм", — сказал он.

Он добавил, что ещё в прошлую среду Белый дом официально пригласил Зеленского в Вашингтон, а приглашение Киев принял в пятницу, 16 декабря. Визит в итоге был подтверждён в воскресенье. Так, Зеленский встретится в расширенном формате с Байденом, а также с ключевыми членами команды американского лидера по нацбезопасности. Затем он обратится к прессе, а после отправится на Капитолийский холм, где примет участие в сессии Конгресса. Зеленский пробудет в Вашингтоне несколько часов и потом вернётся в Незалежную. Кроме того, Белый дом надеется в будущем принять у себя украинского президента ещё раз.