Россиянам рассказали, как обезопасить своих питомцев от новогодних салютов

Если увести домашнего питомца в тихое место, это поможет оградить его от звука и вспышек салютов в Новый год. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа.

"Если вы знаете, что рядом с вами будут салюты в новогоднюю ночь, то надо сделать так, чтобы животные не слышали и не видели этого, — найти какое-то отдельное помещение, где это возможно соблюсти", — сказал он.

При этом хозяин должен находиться рядом с любимцем, чтобы тот чувствовал себя спокойнее. В противном случае животное может испытать очень сильный стресс. Также Середа посоветовал заранее прибегнуть к дрессировке питомца, чтобы тот не боялся салютов, но для этого нужно обратиться к специалисту. Ещё можно прибегнуть к медикаментозному методу, но эксперт не советует этого делать.