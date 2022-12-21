Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 декабря, 05:54

МИД РФ: США пытаются подорвать связи России и Индии

США пытаются всячески подорвать связи России и Индии, однако Нью-Дели не будет этого делать из-за необходимости приобретения российской нефти. Об этом РИА "Новости" рассказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По его словам, индийской стороне выгодно закупать много российской нефти, поэтому она не будет отказываться от её приобретения, несмотря на серьёзное давление Вашингтона.

"Индия и Китай получают, по понятным причинам, хорошую скидку", — добавил Кабулов.

Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди

Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди

Ранее Лайф рассказывал, что Россия и Индия принципиально уходят от оплаты в долларах и евро во взаимной торговле.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров