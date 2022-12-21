МИД РФ: США пытаются подорвать связи России и Индии

США пытаются всячески подорвать связи России и Индии, однако Нью-Дели не будет этого делать из-за необходимости приобретения российской нефти. Об этом РИА "Новости" рассказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По его словам, индийской стороне выгодно закупать много российской нефти, поэтому она не будет отказываться от её приобретения, несмотря на серьёзное давление Вашингтона.

"Индия и Китай получают, по понятным причинам, хорошую скидку", — добавил Кабулов.