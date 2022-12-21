В РФ обсуждают повышение пошлины на ввоз пива из недружественных стран

Российские власти обсуждают повышение ввозной пошлины на пиво из США, Великобритании, стран – участниц ЕС, Южной Кореи, Японии, Австралии и других недружественных стран. Об этом сообщил "Коммерсант", ссылаясь на три источника в отрасли.

Данное обсуждение ведётся в Минэкономики и Минфине. Сейчас оценивается целесообразность этой меры, но пока не называлась возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран. По данным газеты, введение такого денежного сбора должно поддержать российских производителей, хотя при этом может негативно сказаться на магазинах и ресторанах. Источник в одной из участвующих в обсуждении госструктур подтвердил рассмотрение инициативы, но окончательного решения пока нет. Комментарии по данной теме в Минэкономики и Минфине не предоставили.

После начала спецоперации на Украине и ужесточения антироссийских санкций импорт пива в Россию заметно сократился. Так, за первые три квартала 2022 года было поставлено около 23 миллионов дал пива, а это почти на 34% меньше год к году, заметил совладелец дистрибьютора SVAM Group Игорь Хавский. Экспорт пенного прекратили в РФ Великобритания, США и Канада, а продолжают поставлять Чехия, Германия и Бельгия.

"В 2023 году с учётом ожидаемого повышения отпускных цен на зарубежное пиво на 10–20%, затрат на маркировку и возможного ослабления рубля ввоз пива может сократиться на 50% от 2021 года, примерно до 25 миллионов дал", — говорится в публикации.

По словам Хавского, при повышении пошлины падение может оказаться ещё значительнее. А если её не учитывать, в следующем году розничные цены могут вырасти на 20–25%. Однако основатель сети "Раковая" Евгений Ничипурук отметил, что импортное пиво уже подорожало минимум на 30-40% год к году из-за усложнения логистики и появления компаний-посредников. Поэтому, считает он, потребители почувствуют повышение стоимости.

Источник среди пивоваров уверен, что введение повышенной пошлины поможет пополнить бюджет, а ещё российские производители увеличат долю рынка. По словам основателя сети пивных магазинов "Беру выходной" Николая Желагина, пенное — легко заменяемая продукция и очень чувствительная к цене, поэтому небольшое повышение пошлин грозит сокращением её продаж. А заметное повышение чревато тем, что пострадает сегмент специализированных импортных сортов, которые нельзя заменить российскими.